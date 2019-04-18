Сон Хын Мин – самый результативный азиатский игрок в истории ЛЧ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин стал одним из героев ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4), оформив дубль. Он стал самым результативным азиатским игроком в истории турнира с 12 голами. Сон превзошёл результат Максима Шацких (11), выступавшего за киевское «Динамо».

В полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» сыграет с амстердамским «Аяксом». Матчи состоятся 30 апреля и 7 мая. В параллельном полуфинале встретятся «Ливерпуль» и «Барселона».

В этом сезоне южнокорейский форвард провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 10 результативных передач при пяти жёлтых карточках. В Лиге чемпионов у Сона 10 игр и 4 гола – все в плей-офф.