Владимир Стогниенко возглавит проект Rambler Group c АПЛ

Владимир Стогниенко принял предложение Rambler Group возглавить видеоредакцию Okko.Sport, которая будет эксклюзивно показывать матчи английской Премьер-лиги в сезонах 2019/20 — 2021/22. Информацию подтвердили сам Стогниенко и руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович-младший.

«Я принял предложение с 15 мая занять должность шеф-редактора видеоредакции Okko.Sport. Уже договорился с руководством ВГТРК и хочу выразить благодарность за понимание», — заявил Стогниенко.

«С правами на показ Премьер-Лиги к нам переходит и вся ответственность за ее качество показа в России. Владимир один самых популярных профессионалов спортивной журналистики с огромным опытом практической работы на самом высоком уровне. Он любит футбол и живёт футболом. Я рад, что нам удалось пригласить Владимира — его опыт и авторитет позволит собрать в проекте Okko.Sport команду по-настоящему влюбленных в футбол профессионалов», — отметил Гершкович.

А вот как Стогниенко объяснил свое решение: «Это серьезный проект, в котором сошлись очень интересные вещи. Во-первых, речь идет об эксклюзивных правах на самый популярный и финансово успешный чемпионате. При этом интересна модель: впервые в России он будет показываться в онлайн-кинотеатре, на платформе SmartTV. Для Rambler Group это первый опыт эксклюзивных трансляций, это означает, что проект надо будет выстраивать с нуля. Ну и наконец, в последнее время в России было не так много новых проектов со спортивными редакциями, в которых бы работали именно комментаторы, а не журналисты-новостники, например.

К английской Премьер-лиге я отношусь с очень большим уважением. Это один из сильнейших чемпионатов, с наиболее высокой концентрацией звезд и самый красивый с точки зрения телевизионного показа.

Кто будет комментировать матчи? Я только приступаю к работе. Вот в ближайшее время и займусь формированием команды. Обязательно пообщаемся со всеми профессионалами, но мне бы хотелось узнать и новые имена. Есть несколько мыслей насчет свежих форматов, нужно постараться открыть таланты.

Ведутся ли переговоры с Василием Уткиным? Пока не готов говорить про конкретных людей. Давайте так скажу: на матчах сильнейшего чемпионата должны работать сильнейшие комментаторы».