Лапорт: «Манчестер Сити» боролся до самого конца, горжусь командой

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам четвертьфинальных матчей с «Тоттенхэм Хоттспур» (0:1, 4:3).

«Мы отдали все силы и боролись до самого конца. Горжусь командой, продолжим работать над следующими задачами. Спасибо вам за невероятную поддержку», – написал Лапорт в своём «твиттере».

В стартовые 11 минут игры соперники забили по два мяча. Ещё в первом тайме «горожанам» удалось выйти вперёд. После перерыва они забили четвёртый мяч. Но гол Фернандо Льоренте вывел в следующую стадию турнира лондонский клуб.

«Горожане» забили гол на 90+3-й минуте. Этот мяч выводил «горожан» в полуфинал турнира. Однако главный судья встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после того, как эпизод с голом был просмотрен в повторе при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).