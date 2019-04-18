Тухель извинился за поражение «ПСЖ» от «Нанта»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Нанта» в матче чемпионата Франции извинился за результат. Встреча команд состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «ПСЖ» потерпел в первенстве второе поражение подряд.



«Мы должны принести извинения, потому что невозможно так выступать, надевая футболку „ПСЖ“. Мы заслужили этот результат. Я не могу поверить, что происходит с моей командой. Не знаю, сказывается ли волнение перед предстоящим финалом Кубка Франции», — цитирует RMC Тухеля.

«Нант» набрал 37 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» с 81 баллом — на первом месте в таблице французской Лиги 1.