Моуринью: Месси нужно запирать в клетку, а не опекать персонально

Португальский специалист Жозе Моуринью высказал мнение, почему футболисты «Манчестер Юнайтед» не помешали нападающему «Барселоны» Лионелю Месси забить два мяча в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в полуфинал еврокубка, где сыграет с «Ливерпулем».

«Я много говорил, что если у Месси есть мяч, то в одиночку его невозможно опекать. Против него нельзя играть персонально. На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен. Игроки соперника должны находиться близко к нему и вмешаться в его игру. А Месси как раз получил свободную зону перед вторым голом, который сильно огорчил Давида де Хеа», — цитирует Моуринью «RT на русском».