Сиссоко не сразу узнал о выходе «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко рассказал, что не сразу узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, так как ушёл в раздевалку после того, как форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил гол, впоследствии отменённый благодаря VAR.



«Я был на скамейке и видел гол, после которого счёт стал 5:3. Я был расстроен и сразу ушёл в раздевалку. Я был один в раздевалке, там не было телевизора с трансляцией. У меня в голове были мысли о вылете, но потом один из членов штаба зашёл и сказал: „Невероятно, мы сделали это!“



Я спросил: „Как мы это сделали?“ Он рассказал об отменённом голе. Я надел футболку, забыл о травме и побежал со всеми радоваться, чтобы не пропустить исторический момент. Это был потрясающий эмоциональный шок», — цитирует Сиссоко L'Equipe.

Фернандиньо: ***** VAR