УК «Динамо»: церемонию открытия «ВТБ Арены» лучше провести в следующем сезоне

В четверг, 18 апреля, состоялась встреча болельщиков «Динамо» с руководством УК «Динамо» во главе с генеральным директором Андреем Лунтовским. Фанатам были даны ответы на вопросы, которые их интересовали, в том числе и касательно стадиона «ВТБ Арена».

«Команда, которая занималась управлением комплекса «ВТБ Арена», сменилась. С компанией, ответственной за состояние газона, были расторгнуты отношения, юристы работают над составлением им претензии. Сотрудник УК, в чьей зоне ответственности был контроль деятельности работы этой компании, уволен.

Что касается церемонии открытия стадиона, то её лучше провести на первой домашней игре следующего сезона, газон не будет готов к подобным мероприятиям раньше, лучше не рисковать лишней активностью на нём, слишком большая нагрузка — ведь это различные декорации, конструкции и так далее», — приводит ответы руководства «Динамо» сайт болельщиков клуба.