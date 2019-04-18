«Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы, во второй раз обыграв «Вильярреал»

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Антонио Латорре, отличившийся на 13-й минуте после передачи хавбека Гонсалу Гуэдеша. В начале второго тайма полузащитник Даниэль Парехо увеличил преимущество «Валенсии».

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В первой игре 1/4 финала «Валенсия» одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышла команда Марселино Гарсии Тораля, а «Вильярреал» покинул турнир.

Соперником «Валенсии» в полуфинале будет лондонский «Арсенал».