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«Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы, во второй раз обыграв «Вильярреал»

«Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы, во второй раз обыграв «Вильярреал»
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник Антонио Латорре, отличившийся на 13-й минуте после передачи хавбека Гонсалу Гуэдеша. В начале второго тайма полузащитник Даниэль Парехо увеличил преимущество «Валенсии».

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В первой игре 1/4 финала «Валенсия» одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышла команда Марселино Гарсии Тораля, а «Вильярреал» покинул турнир.

Соперником «Валенсии» в полуфинале будет лондонский «Арсенал».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 – Латорре – 13, 2:0 – Парехо – 54
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