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Жиру – второй игрок после Месси, забивший 10 голов в еврокубках в сезоне-2018/19

Жиру – второй игрок после Месси, забивший 10 голов в еврокубках в сезоне-2018/19
Футбол / Англия

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Челси» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. Один из голов хозяев на счету Оливье Жиру.

Для французского форварда этот гол стал 10-м в розыгрыше Лиги Европы. Он стал вторым игроком в сезоне-2018-19, достигшим этой отметки в еврокубках. Ранее 10 мячей в Лиге чемпионов забил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Также Жиру стал первым игроком в истории «Челси», забившим 10 голов за сезон в еврокубках. В сезоне-2012-13 на счету Фернандо Торреса было девять мячей.

В 38 матчах во всех турнирах на счету Жиру 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

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