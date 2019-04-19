Маркизио: даже такой великий чемпион, как Роналду, не может гарантировать трофеи

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», прокомментировал вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.

«В «Ювентусе» были большие надежды на Лигу чемпионов. В клубе все думали, что с приходом Роналду получили то, чего ранее им не хватало для победы в турнире.

Прошлым летом всё вращалось вокруг перехода Роналду. Благодаря ему вырос уровень каждого игрока «Ювентуса». Он придал им уверенности. Но даже такой великий чемпион не может гарантировать трофеи. Иначе Роналду и Месси делили бы между собой победы в Лиге чемпионов в последние 10-15 лет», — приводит слова Маркизио Corriere della Sera.

Напомним, что «Ювентус» уступил «Аяксу» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1 и 1:2).