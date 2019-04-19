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Маркизио: даже такой великий чемпион, как Роналду, не может гарантировать трофеи

Маркизио: даже такой великий чемпион, как Роналду, не может гарантировать трофеи
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», прокомментировал вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.

«В «Ювентусе» были большие надежды на Лигу чемпионов. В клубе все думали, что с приходом Роналду получили то, чего ранее им не хватало для победы в турнире.

Прошлым летом всё вращалось вокруг перехода Роналду. Благодаря ему вырос уровень каждого игрока «Ювентуса». Он придал им уверенности. Но даже такой великий чемпион не может гарантировать трофеи. Иначе Роналду и Месси делили бы между собой победы в Лиге чемпионов в последние 10-15 лет», — приводит слова Маркизио Corriere della Sera.

Напомним, что «Ювентус» уступил «Аяксу» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1 и 1:2).

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