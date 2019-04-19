Педро и Жиру вошли в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.

В состав вошли четверо футболистов «Валенсии», трое игроков «Айнтрахта», а также по два представителя «Челси» и «Славии».

Полностью состав команды недели выглядит так:

вратарь: Нето («Валенсия»)

защитники: да Коста («Айнтрахт»), Дьякаби («Валенсия»), Латорре («Валенсия»)

полузащитники: Хасебе («Айнтрахт»), Соучек («Славия»), Парехо («Валенсия»), Костич («Айнтрахт»), Шевчик («Славия»)

нападающие: Педро («Челси»), Жиру («Челси»).

Напомним, что полуфинальные пары составили «Арсенал» — «Валенсия» и «Айнтрахт» — «Челси». Первые матчи 1/2 финала состоятся 2 мая, ответные — 9 мая.

Финальный матч состоится 29 мая в Баку.