Лингард: топ-4 АПЛ — важная цель, «МЮ» всегда заслуживает играть в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился ожиданиями от предстоящих матчей в английской Премьер-лиге.

«Нас ждёт сложный матч с «Эвертоном». Обе команды сражаются за что-то в конце сезона. Для них эта игра так же важна, как и для нас. Нам нужно быть в форме. Знаем, что на кону и что нам нужно сделать. Попасть в четвёрку Премьер-лиги — важная цель. «Манчестер Юнайтед» всегда заслуживает играть в Лиге чемпионов.

Наша команда может продолжить проигрывать, но сейчас нас ждёт большая неделя. Уле-Гуннар Сульшер попытался отвлечься и сосредоточиться на матчах с «Эвертоном», «Манчестер Сити» и «Челси». Это три большие игры, в которых мы должны победить», — приводит слова Лингарда Goal со ссылкой на MUTV.

«Красные дьяволы», набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.