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Вальверде: Гвардиола — лучший тренер в мире, вылет из ЛЧ этого не изменит

Вальверде: Гвардиола — лучший тренер в мире, вылет из ЛЧ этого не изменит
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола, без сомнения, является лучшим тренером в мире. Вылет из Лиги чемпионов этого не изменит», — приводит слова Вальверде Marca.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дошёл до 1/4 финала. Соперником «горожан» был лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоялась в столице Англии и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор». В ответной игре победу одержала команда Гвардиолы со счётом 4:3. «Тоттенхэм» вышел в полуфинал по правилу выездного гола.

Напомним, Хосеп возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под руководством испанского специалиста сине-гранатовые дважды выиграли Лигу чемпионов.

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