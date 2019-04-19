«Алавес» упустил победу в матче с «Вальядолидом», ведя со счётом 2:0

Подошёл к концу матч 33-го тура испанской Примеры «Алавес» – «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 2:2.



Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте – голом отметился нападающий Йон Гвидетти. На 24-й минуте «Алавес» удвоил преимущество усилиями полузащитника Хонатана Родригеса. До перерыва гости успели сократить отставание – на 39-й минуте отличился хавбек Хоакин Фернандес. На 76-й минуте «Вальядолид» сравнял счёт благодаря точному удару форварда Энеса Унала с пенальти.



«Алавес», набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на три очка отставая от зоны еврокубков. «Вальядолид» (32) продолжает находиться в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.

