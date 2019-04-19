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«Алавес» упустил победу в матче с «Вальядолидом», ведя со счётом 2:0

«Алавес» упустил победу в матче с «Вальядолидом», ведя со счётом 2:0
Футбол / Испания

Подошёл к концу матч 33-го тура испанской Примеры «Алавес» – «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте – голом отметился нападающий Йон Гвидетти. На 24-й минуте «Алавес» удвоил преимущество усилиями полузащитника Хонатана Родригеса. До перерыва гости успели сократить отставание – на 39-й минуте отличился хавбек Хоакин Фернандес. На 76-й минуте «Вальядолид» сравнял счёт благодаря точному удару форварда Энеса Унала с пенальти.

«Алавес», набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на три очка отставая от зоны еврокубков. «Вальядолид» (32) продолжает находиться в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.

Испания - Примера. 33-й тур
19 апреля 2019, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
2 : 2
Вальядолид
Вальядолид
1:0 – Гвидетти – 4, 2:0 – Родригес – 24, 2:1 – Фернандес – 39, 2:2 – Унал – 76 (пен)
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