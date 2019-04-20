Адиев: самый позитивный итог матча с «Ахматом» — «Анжи» в теме

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Самый позитивный итог матча — «Анжи» в теме. Идём дальше. У нас остались ещё игры, будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо, быть конкурентоспособными, что бы не происходило на поле.

Благодарен каждому болельщику, который пришёл на стадион. Погода была не очень футбольная. Когда команда пребывает в тумане своего возможного существования, у нас остаётся одна мотивация — болельщики», — цитирует Адиева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (19) — на 15-м.

В 25-м туре Премьер-Лиги команда из Грозного дома примет «Краснодар», а махачкалинский клуб на выезде сыграет с московским ЦСКА. Оба матча состоятся 24 апреля.