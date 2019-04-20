«ПСЖ» пригласил на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам

«ПСЖ» на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» пригласил 500 пожарных, принимавших участие в тушении собора Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien. Также, по информации издания, двое пожарных нанесут символический удар по мячу.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошёл из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. По последней информации, хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«ПСЖ», набрав 81 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако» (32) занимает 16-е место.