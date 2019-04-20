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Скопинцев: сказал Нобелю — «Дай продышаться! Можно хотя бы месяц без инсайдов?»

Скопинцев: сказал Нобелю — «Дай продышаться! Можно хотя бы месяц без инсайдов?»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев признался, что обращался к известному комментатору Нобелю Арустамяну с просьбой сократить количество инсайдов о нём.

«Больше, чем Нобель, в моей футбольной жизни никто не фигурирует! Вечно меня в какой-нибудь инсайд втянет. Кстати, я его схватил сзади на игре с «Валенсией», когда он комментировал. Он в шоке был. Говорю: «Нобель, дай продышаться! Можно хотя бы месяц без инсайдов?» — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Скопинцев перешёл в «Краснодар» из «Ростова» в феврале текущего года. Ранее сообщалось об интересе к Скопинцеву со стороны «Зенита» и «Спартака». 22-летний российский полузащитник в шести матчах за краснодарскую команду забил один мяч.

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