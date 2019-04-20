Скопинцев: пробовал оттащить кота, но он схватился за кожаное сидение

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал, как подобрал кота, с которым теперь смотрит футбол.

«После игры он ко мне подбежал на базе «Краснодара» и начал ластиться, не отпускал меня. Я его погладил и пошёл дальше, к машине. Открываю её, а он запрыгнул. Попробовал его оттащить обратно, но он схватился за кожаное сидение. Пришлось везти его домой, а в час ночи отвез в ветеринарку. Ему сделали все процедуры, стал домашним котом. Кажется, он нашёл своего человека, теперь довольный живёт у меня. Назвал Гарфилдом. Теперь вместе футбол смотрим», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Скопинцев перешёл в «Краснодар» из «Ростова» в феврале текущего года. 22-летний российский полузащитник в шести матчах за краснодарскую команду забил один мяч.