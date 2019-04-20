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История с фанатом, перепутавшим два Франкфурта, оказалась рекламной акцией

История с фанатом, перепутавшим два Франкфурта, оказалась рекламной акцией
Футбол / Лига Европы

История фаната «Бенфики» Альваро Оливейры, который отправился на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» не во Франкфурт-на-Майне, а во Франкфурт-на-Одере, оказалась вымышленной.

Оказалось, настоящее имя мужчины — Марсело Родригес. Вымышленный аккаунт в «Инстаграме», через который и стало известно о его путешествии, он создал только в апреле, а вся эта история срежиссирована немецким журналом 11 Freunde в качестве рекламной кампании. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля, когда на странице этой учётной записи появилась обложка нового номера издания.

Фото доступно в «инстаграме» вымышленного персонажа Альваро Оливейры.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала «Айнтрахт» обыграл «Бенфику» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.

Болельщик «Бенфики» перепутал города. Он приехал не в тот Франкфурт!
На матч Лиги Европы с «Айнтрахтом»
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