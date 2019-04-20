«Локомотив» показал ролик с «вечно молодым» Сёминым перед дерби с ЦСКА

YouTube-канал «Локомотива» анонсировал дерби с ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги видеороликом с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Наставник «железнодорожников» прошёл мимо стены, на которой были представлены главные победы клуба над «армейцами» за последние 19 лет. Ролик «Локомотива» стал отсылкой к телесериалу «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале «Локомотива».

Матч с ЦСКА «железнодорожники» проведут на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Ассистировать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

«Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. ЦСКА — на 4-м месте и отстаёт от сегодняшнего соперника на 2 очка.