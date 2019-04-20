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«Сочи» обыграл «Чертаново» и поднялся на 2-е место в ФНЛ

«Сочи» обыграл «Чертаново» и поднялся на 2-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» принимал «Чертаново». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко. Через 6 минут ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Сочи» Евгений Песегов. Во втором тайме, на 63-й минуте, Песегов оформил дубль и принёс победу «Сочи». Таким образом, «Сочи» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до 12 матчей.

«Сочи» набрал 58 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (47) — на 7-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
2 : 1
Чертаново
Москва
0:1 – Колесниченко – 4, 1:1 – Песегов – 10, 2:1 – Песегов – 63
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