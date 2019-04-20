Максименко: самое яркое событие в истории «Спартака» для меня — чемпионство

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от празднования дня рождения клуба.

«Эмоции от празднования дня рождения «Спартака» самые положительные. Для нас это дополнительная мотивация выиграть завтра. Праздник — это отлично. Может, какая-то разгрузка перед игрой нам не помешает.

Самое яркое событие в истории «Спартака» для меня? Наверное, последнее наше чемпионство. Это первое, что приходит в голову, потому что я тогда уже был в «Спартаке». Это было грандиозно», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Максименко рассказал также об ожиданиях от матча 24-го тура чемпионата России с «Енисеем», который состоится завтра, 21 апреля.

«В матчах рядом с праздником «Спартак» выступает неудачно? Не могу предсказать, не будет ли такого с «Енисеем». Футбольное поле покажет.

Тот факт, что «Енисей» тренируют Аленичев и Титов, не даёт дополнительной мотивации, хоть это и знакомый тренерский штаб. Мы уже играли в первом круге. Готовимся к каждой игре, поэтому их разобрали.

Баннер на трибуне B «Перемен требуют наши сердца»? Я не особо прочитал, там было неразборчиво написано. Высадка деревьев была необычной, для меня это впервые. Почувствовал единение с природой. Это непередаваемо. Музыка не мешала тренироваться, у нас громкие голоса», — добавил голкипер.