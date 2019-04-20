«Локомотив» — ЦСКА: Васин впервые вышел на поле с февраля 2018 года

Защитник ЦСКА Виктор Васин вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (счёт 1:1, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Васин заменил в перерыве Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля прошлого года.

Напомним, защитник получил разрыв крестообразных связок колена в конце февраля 2018 года и с тех пор восстанавливался после травмы.

30-летний Васин перешёл в ЦСКА в январе 2011 года из нальчикского «Спартака». Сумма трансфера составила 700 тыс. евро. Провёл за красно-синих 57 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей, а также двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2019 года.