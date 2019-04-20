Рассказов: «Спартак» — топ-команда, лучше в России нет

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов сказал, что считает свою команду лучшей в стране.

«К сожалению, не был на выставке тополей, потому что уходил в раздевалку. Там были другие футболисты. Поинтересуюсь у них, каково это. Ещё в YouTube зайду и посмотрю, как сажать деревья. На будущее. Видел баннер к завтрашнему матчу, но не обратил внимания. В команде это не обсуждали.

Для команды важно, что Ещенко вернулся. У него была непростая травма, он долго восстанавливался. К счастью, ему удалось сделать это быстрее, чем многим футболистам. Мы с Андреем конкуренты, но это лишь добавляет мотивации. Хорошо с ним общаемся, и я очень рад, что он вернулся. У нас друг к другу все хорошо относятся в команде.

У всех футболистов есть свои изъяны. Если бы у меня не было проблем, я бы уже играл в европейских топ-командах. По нашим меркам, «Спартак» — топ-команда, лучше в России нет. Даже у топ-футболистов есть проблемы. Ещенко — хороший, агрессивный футболист. Возможно, мне стоит добавить в агрессии. В остальном пускай специалисты разбирают, что мне нужно улучшить», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.