Обляков: «Локомотив» прижал нас в концовке, но ЦСКА результатом недоволен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«В ЦСКА появилось недопонимание? Играем как играем. Что-то не получается — будем разбираться дальше. Надеюсь, исправим. Результат сегодня отрицательный. В таком матче хотелось выиграть.

В конце согласны были на ничью из-за меньшего количества игроков? Не могу сказать, с чем это связано. Пока не знаю, что с Игорем Дивеевым. Дальше видно будет, врачи решат.

Чувствовалось ли, что «Локо» прижал нас в концовке? Мы футболисты такого клуба, что всегда играем на победу. К сожалению, нас в конце поджали, но в футболе всегда кто-то прижимает, кто-то забивает, кто-то — нет», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.