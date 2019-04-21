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Классон: «Краснодар» позволил «Зениту» создать слишком много голевых моментов

Классон: «Краснодар» позволил «Зениту» создать слишком много голевых моментов
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).

«Мы позволили «Зениту» создать слишком много голевых моментов, особенно в самом начале матча. У нас не получилось нейтрализовать Дзюбу, «Зенит» активно играл на него и навешивал мяч. Мы сами неплохо играли в атаке, но по счёту видно, что «Зенит» играл лучше.

Для меня нет разницы, кто забивает гол за «Краснодар». Всегда забивает команда, и это всё, что имеет значение.

Сегодняшний гол Перейры и гол Сулейманова в матче с «Валенсией», безусловно, можно причислить к самым красивым мячам. Всё же для меня важна не красота голов, а победа «Краснодара». В обеих играх мы упустили победу, соответственно, нет смысла рассуждать о красоте этих голов», — передаёт слова Классона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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