Победный гол ван Перси — в видеообзоре матча «Фейеноорд» — «АЗ Алкмар»

В матче 31-го тура нидерландской Эредивизии «Фейеноорд» принимал «АЗ Алкмар». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек «АЗ Алкмар» Матс Сёнтьенс на 36-й минуте. В начале второго тайма защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа сравнял счёт. Победу команде из Роттердама принёс форвард Робин ван Перси, отправивший мяч в ворота соперника на 68-й минуте.

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Победная серия «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов достигла четырёх матчей. Для «АЗ Алкмар» это поражение стало вторым кряду.

«Фейеноорд», набрав 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии, «АЗ Алкмар» (52) — четвёртое.