Недвед: такая чемпионская серия, как у «Ювентуса», никогда не повторится

Директор туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии. Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) и стал недосягаемым для преследователей. Для «Ювентуса» это чемпионство стало восьмым подряд и 35-м в истории.



«Удерживать такую длительную серию чемпионства не сложно, а практически невозможно. Думаю, подобное никогда не повторится, особенно, в Италии, где действительно сложно выигрывать титулы. Мы победили, мы снова смогли это сделать благодаря отличным футболистам и тренерам, но, прежде всего, благодаря специфическому менталитету „Ювентуса“. Весь клуб заслуживает комплиментов, потому что завоёвывать трофеи — это крайне трудно», — приводит слова Недведа Sky Sport Italia.



В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) и стал недосягаемым для преследователей. Для «Ювентуса» это чемпионство стало восьмым подряд и 35-м в истории.

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