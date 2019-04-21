«Урал» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Владимир Миневич. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.



В первом круге турнира встреча «Рубин» — «Урал» завершилась победой казанской команды со счётом 1:0.



«Урал» набрал 27 очков в 23 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (30) — на 10-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит» (51).