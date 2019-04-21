«Урал» — «Рубин»: Егорычев забил эффектный гол на 12-й секунде

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает «Рубин». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 20-й минуте матча счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 12-й секунде полузащитник «Урала» Андрей Егорычев пробил из-за пределов штрафной площади и отправил мяч точно в верхний угол ворот. На 4-й минуте встречи нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз сравнял счёт.



«Урал» набрал 27 очков в 23 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (30) — на 10-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит» (51).

Видео доступно на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.