«Истанбул» без Кудряшова на 96-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ризеспором»

В матче 29-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» сыграл вничью с «Ризеспором» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч арбитр Хюсейин Гечек.

Счёт был открыт на 62-й минуте. Автором гола стал Ведат Мурики, которому ассистировал Абдулла Дурак. Спас хозяев от поражения Эдин Вишча, который реализовал пенальти на 96-й минуте.

Российский защитник «Истанбула» Фёдор Кудряшов попал в заявку на матч, но на поле не выходил.

«Истанбул Башакшехир», набрав 62 очка, по-прежнему лидирует в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. «Ризеспор» (38) поднялся на 6-е место.

В следующем туре «Истанбул» на своём поле сыграет с «Гёзтепе». Матч состоится 26 апреля.