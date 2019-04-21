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«Истанбул» без Кудряшова на 96-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ризеспором»

«Истанбул» без Кудряшова на 96-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ризеспором»
Футбол / Прочие турниры

В матче 29-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» сыграл вничью с «Ризеспором» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч арбитр Хюсейин Гечек.

Счёт был открыт на 62-й минуте. Автором гола стал Ведат Мурики, которому ассистировал Абдулла Дурак. Спас хозяев от поражения Эдин Вишча, который реализовал пенальти на 96-й минуте.

Российский защитник «Истанбула» Фёдор Кудряшов попал в заявку на матч, но на поле не выходил.

«Истанбул Башакшехир», набрав 62 очка, по-прежнему лидирует в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. «Ризеспор» (38) поднялся на 6-е место.

В следующем туре «Истанбул» на своём поле сыграет с «Гёзтепе». Матч состоится 26 апреля.

Турция - Суперлига. 29-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
1 : 1
Ризеспор
Ризе
0:1 – Мурики – 62, 1:1 – Вишча – 90+6 (пен)
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