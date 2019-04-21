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«Сент-Этьен» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1

«Сент-Этьен» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1
Футбол / Франция

Завершился матч 33-го тура чемпионата Франции. «Реймс» на своём поле принимал «Сент-Этьен». Встречу обслуживал Амаури Делеру. Победу одержали гости со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 24-й минуте. Результативным ударом отметился полузащитник «Сент-Этьена» Рами Кабелла. На 51-й минуте гости удвоили преимущество. Помог им защитник хозяев Бьорн Энгельс, переправивший мяч в свои ворота.

По итогам матча «Сент-Этьен» поднялся на 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Жана-Луи Гассе набрала 56 очков. «Реймс» располагается на 7-м месте. Подопечные Давида Гуйона имеют в активе 48 очков.

В следующем туре «Сент-Этьен» примет «Тулузу», а «Реймс» отправится в гости к «Анже».

Франция - Лига 1. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Реймс
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 – Кабелла – 24, 0:2 – Энгельс – 51 (автогол)
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