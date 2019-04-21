Дзюба — лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии InStat Index

Форвард «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим футболистом 24-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свою игру в гостевом матче с «Краснодаром» (3:2). В этой встрече игрок отметился дублем.
Второе место в этом туре занял нападающий «Оренбурга» Артём Галаджан (379), записавший на свой счёт в матче с «Ростовом» (3:0) гол и результативную передачу. В тройку лучших также вошёл защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес (375), который отличился голом в матче с ЦСКА (1:1).
В общем зачёте в РПЛ единолично лидирует защитник ЦСКА Марио Фернандес со средним результатом 302 балла за матч. Второе место занимает полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (297). Третье место удерживает полузащитник ЦСКА Никола Влашич (296).
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