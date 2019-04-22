«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара

Вингер мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». Красные и «канониры» рассчитывают побороться за бельгийца, если тот не сможет согласовать свой переход в дортмундскую «Боруссию». Трансфер игрока оценивается в € 40 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 31 матче, отметился 12 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее «Боруссия» предлагала футболисту продлить действующее соглашение, однако тот в итоге отказался.

Напомним, в 2012 году «Челси» выкупил Азара-младшего у «Ланса». Однако в АПЛ футболист так и не сыграл.