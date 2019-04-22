Кикнадзе: «Локомотив» по-прежнему остаётся в гонке

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о положении московского клуба в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» занимают второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.В 24-м туре команда Юрия Сёмина поделила очки с ЦСКА (1:1).

«Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаёмся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат. Что касается игры команды, то я ею очень доволен. Мы создавали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Жаль.

Считаю, что команда проделала блестящую работу на зимних сборах, и это не могло не дать результат. Не могу назвать себя большим специалистом в области футбола, но всё-таки в спорте я практически всю свою жизнь. Видел, как во время перерыва ребята честно работали, как работал тренерский штаб. Я был уверен, что «Локомотив» прибавит», — цитируют Кикнадзе «Известия».