Кикнадзе: у «Локомотива» было чуть больше шансов выиграть, чем у ЦСКА

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).



«Не думаю, что результат совсем по игре. У нас было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый, так сложилось. Были хорошие шансы, и не только в концовке, но игрой я доволен. Судейство? Мне всё понравилось, в предвзятости я судью обвинить не могу, а это очень важно. Что касается Тарасова, то, считаю, он сыграл блестяще. Ведь он очень давно не появлялся на поле. Это следствие высокого профессионального уровня. Шансы на чемпионство и Лигу чемпионов? Отличные, идём дальше», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.