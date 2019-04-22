Головин — лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ» по версии WhoScored

Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог помочь своей команде уйти от поражения в матче 33-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (1:3).



Тем не менее, по версии аналитического сайта Whoscored, в прошедшей игре российский футболист стал лучшим игроком в составе монегасков, получив самую высокую оценку – 7,5. Головин стал автором единственного гола «Монако» в этом матче.



Лучшим футболистом встречи портал признал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Француз оформил хет-трик и получил оценку 9,6.



Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года из ЦСКА. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 22-летний полузащитник принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.



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