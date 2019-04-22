Назаров исполнил песню после победы «Спартака» в игре с «Енисеем»

Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню после победы красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (2:0), который состоялся накануне, 21 апреля.
«Кто тебя выдумал? Кто тебя нашёл?
Варвары, видимо, дали нам футбол.
Через страдания, переживания
Жаждем в терзаниях маленький гол.
Грозною силою не был «Енисей»,
Вынесли милого – правда, не совсем.
В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,
Если поправятся. Жаль, что не все», — спел Назаров.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Назарова и на «Чемпионате».
По итогам 24 туров «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белые 25 апреля на выезде сыграют с тульским «Арсеналом».