Назаров исполнил песню после победы «Спартака» в игре с «Енисеем»

Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню после победы красно-белых в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (2:0), который состоялся накануне, 21 апреля.



«Кто тебя выдумал? Кто тебя нашёл?

Варвары, видимо, дали нам футбол.

Через страдания, переживания

Жаждем в терзаниях маленький гол.

Грозною силою не был «Енисей»,

Вынесли милого – правда, не совсем.

В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,

Если поправятся. Жаль, что не все», — спел Назаров.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Назарова и на «Чемпионате».



По итогам 24 туров «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белые 25 апреля на выезде сыграют с тульским «Арсеналом».