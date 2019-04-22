«Спартаку» точно нужны перемены. Но не такие, как на Украине

Леонида Федуна вновь оскорбляли. Не так чтобы массово, но перекличка пары сотен голосов должна была долететь до президентской ложи «Открытия Арены». И не так страшно, если бы владелец «Спартака» услышал всё это сам. На «Енисее» его вообще не было из-за дел по основной работе, но вряд он узнал бы о себе что-то новое. Бывший военный политрук должен прекрасно понимать, что временные протесты и озлобленность – это минимальная плата за славу и влияние, которые даёт актив такого значения. Намного печальнее, что на стадионе в это время находился старший Федун.
Арнольд Антонович, если вы вдруг не знаете, – народный врач, хирург, оперировавший солдат и офицеров в группе Советских войск в Германии, спасавший космонавтов и сотрудников космодрома Байконур, а также вылечивший других людей, счёт которым идёт на тысячи. Он сделал свою фамилию доброй задолго до семейных миллиардов, нефтяных скважин и футбольных клубов, поэтому сложно представить, что может чувствовать пожилой и достойный человек, когда трибуна построенного его семьёй стадиона вдруг сообщает, что теперь Федун – это, скажем так, плохо. Есть надежда, что он просто не слышит. Но вот сыновья в таком случае точно должны всё видеть и требовать перемен так же рьяно, как и болельщики. Вопрос лишь в том, что нужно «Спартаку»: реформы или революция?
Здесь логичнее всего остановиться на претензиях.
Первая – с футбольного поля. О том, что трансферная кампания была осуществлена не по спортивному принципу, а ушедшие игроки приносят пользу в других клубах. В контекстной форме доводы звучат логично: Джано и Самедов уже набирают очки за результативность в «Крыльях Советов», а Попов и Ерёменко забивают за «Ростов» и помогают победить сам «Спартак». Только если изучать тему глубже, то самарцы проигрывают 4 из 5 последних матчей, вновь падая в зону стыков, а команда Валерия Карпина набирает лишь два очка и забивает всего один мяч в весенних играх с «Енисеем», «Уфой», «Оренбургом» и «Арсеналом». Вряд ли эти результаты можно назвать впечатляющими.
Отдельного внимания заслуживает тема Ерёменко. Да, сложно представить, что сильный исполнитель мог не пригодиться Кононову. Но если слухи верны и речь шла об автоматическом продлении соглашения на два года с большой зарплатой, то расставание с возвратным легионером кажется некрасивым уже только по форме. И если бы клуб предоставил чуть более правдоподобное объяснение, то болельщикам вряд ли бы поверили в чей-то заговор.
Далее – больная тема Глушакова. Одни могут обвинять Дениса в «привозах» только из-за того, что во время гола футболка с его номером просто попала в трансляцию. Другие, напротив, могут замечать мячи, забитые «Локо», «Зениту» или «Ахмату», не обращая внимания на очевидный и, возможно, не только функциональный, но и психологический спад. Новых, иногда намеренно вбрасываемых теорий заговора вообще очень много, но все эти дикие истории ушли бы как класс, организуй клуб нормальную встречу капитана сначала с разными представителями фанатов, а затем и с прессой (только не с Андреем Малаховым). Скорее всего, в «Спартаке» думали, что и так прокатит. Ну что ж, повторимся: уже не прокатило, и шансов исправить положение практически нет. И вместо того чтобы покидать команду героями, параллельно заботясь о молодёжи, ветераны клуба смиряются с положением изгоев.
В той же плоскости и проблемы с бесковским футболом Кононова. Если объективно, то в ноябре он взял чужую, разобранную команду, которая, если брать РПЛ: а) находилась на 9-м месте, б) забила 3 мяча с игры в 14 (!) турах, в) проиграла дома (!!) «Ростову», «Арсеналу», «Ахмату» и «Уралу», г) добилась победы лишь в 1 из 9 последних матчей (благодаря мячу в ворота «Енисея» на последней минуте).
При всех раскладах, даже с учётом провала в Кубках, 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения в следующих 10 матчах должны были расцениваться как отличный результат. Это ведь вообще уникальная история, что вроде бы провалившийся, оскандалившийся, сменивший трёх тренеров и выпускающий на поле пятерых молодых воспитанников «Спартак» до сих пор имеет очень хорошие шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов и реально может обогнать вроде бы успешные, правильные и замечательные «Краснодар» с ЦСКА.
Так что если в клубе честно и точно оценили себя, без бравады скорректировали задачи и рассказали в том числе о проблемах с финансовым фэйр-плей, не позволяющим качественно усиливать состав, то части ключевых вопросов к Кононову и руководству сегодня не было бы, а старший Федун вряд ли бы слышал о себе все эти песни. Но сегодня каждый из болельщиков имеет право спрашивать даже не только по настоящим, но и по вырванным из контекста, а иногда и придуманным обещаниям.
И если уж говорить о переменах, то на данный момент «Спартаку» вовсе не нужна революция. Это и так стабильный, растущий клуб с новым стадионом, базой и академией, уже поставляющей игроков в стартовый состав. Богатый опыт нашей страны и свежие истории из Украины показывают, что метание из стороны в сторону может быть губительным.
Первое же, что требуется от клуба Федуна, — это глобальное изменение пиар-стратегии, инвестиции в имидж, а также коммерческий прорыв, направленный не только на бизнес (с этим, говорят, у клуба всё очень успешно), но и на удовлетворение потребностей болельщиков. Людям нужно внимание — ведь именно без него, а не без денег, и ломается даже самая крепкая любовь. И эту любовь нужно сохранить, пока она ещё не окончательно перешла в стадию безумия и не свела всех с ума.