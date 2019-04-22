«Спартаку» точно нужны перемены. Но не такие, как на Украине

Леонида Федуна вновь оскорбляли. Не так чтобы массово, но перекличка пары сотен голосов должна была долететь до президентской ложи «Открытия Арены». И не так страшно, если бы владелец «Спартака» услышал всё это сам. На «Енисее» его вообще не было из-за дел по основной работе, но вряд он узнал бы о себе что-то новое. Бывший военный политрук должен прекрасно понимать, что временные протесты и озлобленность – это минимальная плата за славу и влияние, которые даёт актив такого значения. Намного печальнее, что на стадионе в это время находился старший Федун.

Арнольд Антонович, если вы вдруг не знаете, – народный врач, хирург, оперировавший солдат и офицеров в группе Советских войск в Германии, спасавший космонавтов и сотрудников космодрома Байконур, а также вылечивший других людей, счёт которым идёт на тысячи. Он сделал свою фамилию доброй задолго до семейных миллиардов, нефтяных скважин и футбольных клубов, поэтому сложно представить, что может чувствовать пожилой и достойный человек, когда трибуна построенного его семьёй стадиона вдруг сообщает, что теперь Федун – это, скажем так, плохо. Есть надежда, что он просто не слышит. Но вот сыновья в таком случае точно должны всё видеть и требовать перемен так же рьяно, как и болельщики. Вопрос лишь в том, что нужно «Спартаку»: реформы или революция?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь логичнее всего остановиться на претензиях.

Первая – с футбольного поля. О том, что трансферная кампания была осуществлена не по спортивному принципу, а ушедшие игроки приносят пользу в других клубах. В контекстной форме доводы звучат логично: Джано и Самедов уже набирают очки за результативность в «Крыльях Советов», а Попов и Ерёменко забивают за «Ростов» и помогают победить сам «Спартак». Только если изучать тему глубже, то самарцы проигрывают 4 из 5 последних матчей, вновь падая в зону стыков, а команда Валерия Карпина набирает лишь два очка и забивает всего один мяч в весенних играх с «Енисеем», «Уфой», «Оренбургом» и «Арсеналом». Вряд ли эти результаты можно назвать впечатляющими.

Фанаты «Спартака» недовольны подбором игроков. Есть достойный ответ Бей своими, чтобы чужие боялись.

Отдельного внимания заслуживает тема Ерёменко. Да, сложно представить, что сильный исполнитель мог не пригодиться Кононову. Но если слухи верны и речь шла об автоматическом продлении соглашения на два года с большой зарплатой, то расставание с возвратным легионером кажется некрасивым уже только по форме. И если бы клуб предоставил чуть более правдоподобное объяснение, то болельщикам вряд ли бы поверили в чей-то заговор.

Жертвоприношение-2019. Егоров – об очищении «Спартака» Агенты, Кононов, Федун и миллионы выброшенных денег.

Далее – больная тема Глушакова. Одни могут обвинять Дениса в «привозах» только из-за того, что во время гола футболка с его номером просто попала в трансляцию. Другие, напротив, могут замечать мячи, забитые «Локо», «Зениту» или «Ахмату», не обращая внимания на очевидный и, возможно, не только функциональный, но и психологический спад. Новых, иногда намеренно вбрасываемых теорий заговора вообще очень много, но все эти дикие истории ушли бы как класс, организуй клуб нормальную встречу капитана сначала с разными представителями фанатов, а затем и с прессой (только не с Андреем Малаховым). Скорее всего, в «Спартаке» думали, что и так прокатит. Ну что ж, повторимся: уже не прокатило, и шансов исправить положение практически нет. И вместо того чтобы покидать команду героями, параллельно заботясь о молодёжи, ветераны клуба смиряются с положением изгоев.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В той же плоскости и проблемы с бесковским футболом Кононова. Если объективно, то в ноябре он взял чужую, разобранную команду, которая, если брать РПЛ: а) находилась на 9-м месте, б) забила 3 мяча с игры в 14 (!) турах, в) проиграла дома (!!) «Ростову», «Арсеналу», «Ахмату» и «Уралу», г) добилась победы лишь в 1 из 9 последних матчей (благодаря мячу в ворота «Енисея» на последней минуте).

При всех раскладах, даже с учётом провала в Кубках, 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения в следующих 10 матчах должны были расцениваться как отличный результат. Это ведь вообще уникальная история, что вроде бы провалившийся, оскандалившийся, сменивший трёх тренеров и выпускающий на поле пятерых молодых воспитанников «Спартак» до сих пор имеет очень хорошие шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов и реально может обогнать вроде бы успешные, правильные и замечательные «Краснодар» с ЦСКА.

«Добро всегда побеждает зло». Кононов vs Аленичев Неожиданные реплики Аленичева и рассуждения Кононова о схеме 4-4-2, инциденте с Гулиевым, игре Мелкадзе и атакующем футболе.

Так что если в клубе честно и точно оценили себя, без бравады скорректировали задачи и рассказали в том числе о проблемах с финансовым фэйр-плей, не позволяющим качественно усиливать состав, то части ключевых вопросов к Кононову и руководству сегодня не было бы, а старший Федун вряд ли бы слышал о себе все эти песни. Но сегодня каждый из болельщиков имеет право спрашивать даже не только по настоящим, но и по вырванным из контекста, а иногда и придуманным обещаниям.

И если уж говорить о переменах, то на данный момент «Спартаку» вовсе не нужна революция. Это и так стабильный, растущий клуб с новым стадионом, базой и академией, уже поставляющей игроков в стартовый состав. Богатый опыт нашей страны и свежие истории из Украины показывают, что метание из стороны в сторону может быть губительным.

Первое же, что требуется от клуба Федуна, — это глобальное изменение пиар-стратегии, инвестиции в имидж, а также коммерческий прорыв, направленный не только на бизнес (с этим, говорят, у клуба всё очень успешно), но и на удовлетворение потребностей болельщиков. Людям нужно внимание — ведь именно без него, а не без денег, и ломается даже самая крепкая любовь. И эту любовь нужно сохранить, пока она ещё не окончательно перешла в стадию безумия и не свела всех с ума.