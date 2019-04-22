Васильков: после такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев

Известный спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал травму российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.



«После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что 28-летний хавбек избежал разрыва крестообразных связок колена, но при этом у него было диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы российский полузащитник пропустит остаток нынешнего сезона.