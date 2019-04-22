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Васильков: после такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев

Васильков: после такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев
Футбол / Испания

Известный спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал травму российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что 28-летний хавбек избежал разрыва крестообразных связок колена, но при этом у него было диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы российский полузащитник пропустит остаток нынешнего сезона.

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