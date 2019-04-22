Аршавин назвал три самых значимых матча в своей жизни

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какие из матчей он считает самыми значимыми в своей жизни.

«У меня было три самых значимых матча в жизни. Это финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс», матч сборных России и Англии в 2007 году, когда мы выиграли в «Лужниках», и игра в Раменском, в которой «Зенит» впервые стал чемпионом России.



Был ли финал Кубка УЕФА самым сложным и напряжённым матчем? Нет, до него ещё возникало много трудных ситуаций — когда выстояли в Вильярреале, когда проиграли 1:3 в Марселе и затем выиграли со счётом 2:0 дома… С «Баварией» я, к сожалению, не играл, когда разгромили её со счётом 4:0. Финал, хотя и был очень волнительным, но был, наверное, чуть ли не одним из самых простых событий в моей жизни», — приводит слова Аршавина RT.