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Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко может пропустить матч 1/2 финала ЛЧ с «Аяксом»

Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко может пропустить матч 1/2 финала ЛЧ с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что хавбек «шпор» Мусса Сиссоко может пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» из-за травмы.

Напомним, Сиссоко получил травму паха незадолго до конца первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4). Вместо полузащитника на поле вышел форвард Фернандо Льоренте.

«Сиссоко будет восстанавливаться на протяжении следующих двух недель, но мы надеемся, что он сможет вернуться на поле раньше. Мои прогнозы не так оптимистичны», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Аякс» состоится 30 апреля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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