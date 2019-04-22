«Милан» интересуется хавбеком «Аякса» ван де Беком

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб следит за хавбеком уже на протяжении нескольких лет и летом готов провести переговоры по его трансферу. Впрочем, приобрести игрока будет непросто, так как голландцы оценивают его не менее чем в € 60 млн.

22-летний ван дек Бек является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче голландского национального чемпионата (в 25 — в основном составе), в которых забил восемь голов. На его счету также три гола и две результативные передачи в 16 матчах Лиги чемпионов. Контракт хавбека с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.