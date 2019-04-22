Тарделли: некоторые игроки «Ювентуса» страдают из-за Роналду, Дибала — среди них

Бывший футболист «Ювентуса» Марко Тарделли поделился мнением о португальском нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Ювентусу» нужно работать над управлением командой. Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне. К тому же он ещё и навязывает команде свои правила. Криштиану мог бы и лучше сыграть с «Аяксом». Я считаю, что некоторые игроки «Ювентуса» страдают из-за Роналду. Один из них — Дибала», — приводит слова Тарделли Marca.

Напомним, «Ювентус» стал чемпионом Италии, но вылетел из Кубка страны и Лиги чемпионов.

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах Серии А, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.