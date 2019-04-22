Марку Силва: мы довольны, что Влашич получает много игровой практики в ЦСКА

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва поделился мнением о хорватском полузащитнике команды Николе Влашиче, который выступает за ЦСКА на правах аренды.

«Мы хотели, чтобы Влашич играл как можно больше и демонстрировал свои лучшие качества. Мы следим за ним. Когда придёт время, мы примем решение относительно Николы. Мы довольны, что Влашич получает много игровой практики в ЦСКА. Именно этого мы и хотели, когда отдавали его в аренду», — приводит слова Силвы Tportal.hr.

В нынешнем сезоне 21-летний Влашич принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Эвертоном» действует до лета 2022 года.