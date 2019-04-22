Ракитич не поможет «Барселоне» в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с составом на матч 34-го тура чемпионата Испании с «Алавесом», который состоится завтра, 23 апреля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В состав не попали защитники Джейсон Мурильо и Жан-Клер Тодибо, полузащитники Иван Ракитич и Кевин-Принс Боатенг.

Состав «Барселоны» на матч с «Алавесом» выглядит так:

вратари Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;

защитники Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Томас Вермален;

полузащитники Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Серхи Роберто, Карлос Аленья, Артуро Видаль;

нападающие Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.

Матч «Алавес» — «Барселона» начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.