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Дубль Фелиша помог «Бенфике» разгромить «Маритиму»

Дубль Фелиша помог «Бенфике» разгромить «Маритиму»
Футбол / Прочие турниры

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Луиш Годинью.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте. Автором гола стал Жоау Фелиш с паса Пицци. В начале второго тайма преимущество «орлов» увеличил Пицци, которому ассистировал Андре Алмейда. На 64-й минуте Фелиш довёл счёт до крупного, оформив дубль. Через несколько минут Фелиш выступил в роли ассистента и помог забить гол Франко Серви. На 88-й минуте Серви отправил пятый мяч в ворота гостей. В компенсированное время точку поставил Эдуардо Сальвио.

«Бенфика», набрав 75 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры, опережая «Порту» по разнице мячей.

Португалия - Примейра. 30-й тур
22 апреля 2019, понедельник. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
6 : 0
Маритиму
Фуншал
1:0 – Фелиш – 3, 2:0 – Пицци – 49, 3:0 – Фелиш – 64, 4:0 – Серви – 71, 5:0 – Серви – 88, 6:0 – Сальвио – 90
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