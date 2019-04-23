Дубль Фелиша помог «Бенфике» разгромить «Маритиму»

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Луиш Годинью.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте. Автором гола стал Жоау Фелиш с паса Пицци. В начале второго тайма преимущество «орлов» увеличил Пицци, которому ассистировал Андре Алмейда. На 64-й минуте Фелиш довёл счёт до крупного, оформив дубль. Через несколько минут Фелиш выступил в роли ассистента и помог забить гол Франко Серви. На 88-й минуте Серви отправил пятый мяч в ворота гостей. В компенсированное время точку поставил Эдуардо Сальвио.

«Бенфика», набрав 75 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры, опережая «Порту» по разнице мячей.