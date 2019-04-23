Давид Луис: футболисты «Бёрнли» выходили на поле и просто останавливали игру

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал результат матча 35-го тура английской премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).



«Мы старались изо всех сил, чтобы выиграть этот матч. Трудно играть против команды, которая создаёт два опасных момента, реализует их и перестаёт играть в футбол. Тянуть время, когда владеешь мячом — это антифутбол. Игроки „Бёрнли“ выходили на поле и просто останавливали игру. Против такой команды трудно играть», — приводит слова Луиса Sky Sports.



«Челси» набрал 67 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, сместив лондонский «Арсенал». «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата в данный момент является «Ливерпуль» (88).