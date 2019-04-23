Промес: в России не так много пространства

Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», рассказал о различиях чемпионатов России и Испании.



«В России не так много пространства. Если играешь против пяти защитников, тебе сложно найти зону и остаться один в один против соперников. Всегда есть подстраховка. Но и здесь тоже тяжело, потому что уровень защитников чуть выше и их сложно обыгрывать. Но я должен искать шансы — неважно, четыре защитника против меня или пять.



Чей стиль мне ближе — «Спартака» или «Севильи»? Зависит от соперника. Я достаточно быстрый, и поэтому мне нравится игра в контратаке. Но я также люблю играть с мячом, разыгрывать комбинации", — сказал Промес в эфире программы «Тотальный футбол».

Промес: до сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке»