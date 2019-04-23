Ташаев: Юсупов, Шунин и Хохлов на собственные деньги покупали лекарства

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился мнением о проблемах московского «Динамо», за которое выступал ранее.

«У меня такое ощущение, что все понимают, что не так, Можно посмотреть, сколько раз менялись руководители за последнее время. Иногда, находясь там, не совсем понимаешь, кто за что отвечает. В этом проблема – нет четкой структуры.

Хохлов покупал лекарства? Я хорошо общаюсь с Гришей Морозовым. Когда я увидел такую новость, то спросил его. Он сказал, что да: Юсупов, Шунин и Хохлов на собственные деньги покупали препараты», — сказал Ташаев в программе «Футбол России».

После 24 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Команда Дмитрия Хохлова лишь на один балл находится выше зоны стыковых матчей.