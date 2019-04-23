Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ташаев: Юсупов, Шунин и Хохлов на собственные деньги покупали лекарства

Ташаев: Юсупов, Шунин и Хохлов на собственные деньги покупали лекарства
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился мнением о проблемах московского «Динамо», за которое выступал ранее.

«У меня такое ощущение, что все понимают, что не так, Можно посмотреть, сколько раз менялись руководители за последнее время. Иногда, находясь там, не совсем понимаешь, кто за что отвечает. В этом проблема – нет четкой структуры.

Хохлов покупал лекарства? Я хорошо общаюсь с Гришей Морозовым. Когда я увидел такую новость, то спросил его. Он сказал, что да: Юсупов, Шунин и Хохлов на собственные деньги покупали препараты», — сказал Ташаев в программе «Футбол России».

После 24 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Команда Дмитрия Хохлова лишь на один балл находится выше зоны стыковых матчей.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент